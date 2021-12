Rat stimmt über den Haushalt ab

Zum letzten Mal in diesem Jahr tagt der Rat der Stadt Münster am Mittwoch (15. Dezember) um 16.30 Uhr in der Halle Münsterland am Albersloher Weg. Bedingt durch die Corona-Pandemie findet auch diese Sitzung nicht im (deutlich kleineren) Rathausfestsaal statt.

Münsteranerinnen und Münsteraner können die öffentliche Sitzung besuchen, es gilt aber die 3G-Regelung. Darüber hinaus muss eine Maske getragen werden, die nur am Sitzplatz abgenommen werden darf. Dem Rat geht um 16 Uhr eine Sitzung des Hauptausschusses voraus.

Es geht um 1,3 Milliarden Euro

Der mit Abstand wichtigste Tagesordnungspunkt in der Ratssitzung ist die Verabschiedung des rund 1,3 Milliarden Euro umfassenden Haushalts für das Jahr 2022. Nach dem Ende der Haushaltsberatungen besteht auch Klarheit beim Abstimmungsverhalten der Parteien.

Für den Haushalt wollen Grüne, SPD, Volt und die Internationale Fraktion stimmen, eine Ablehnung haben CDU, FDP und Linke angekündigt.