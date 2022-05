Mehrheit für Musik-Campus ist sicher

Musik-Campus-Debatte 2.0: Am Mittwoch (18. Mai) will sich der Rat erneut mit dem Millionenprojekt von Stadt und Uni beschäftigen. Doch anders als bei der April-Debatte ist jetzt ein breiter Konsens absehbar.

So könnte der Musik-Campus aussehen. Am Mittwoch (18. Mai) beschäftigt sich der Rat der Stadt Münster erneut mit dem Millionenprojekt.

Das Beschlusspa­pier zum Musik-Campus, das in überarbeiteter Form am Mittwoch (18. Mai, 18 Uhr, Rathausfestsaal) den Rat erreichen wird, umfasst fünf Seiten. Man könnte sie in zwei Sätzen zusammenfassen: Oberbürgermeister Markus Lewe und der Uni-Rektor Prof. Dr. Johannes Wessels machen die verbindliche Zusage, 65 Millionen Euro Drittmittel für das Bauvorhaben einzuwerben, die bislang noch offen sind. Der Rat wiederum macht die verbindliche Zusage, dass der Bau des Musik-Campus’ auch tatsächlich beschlossen wird, wenn das Geld da ist.