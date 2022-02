Räuber bedroht Supermarkt-Mitarbeiter mit  Messer

Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt an der Bergiusstraße sucht die Polizei in Münster Zeugen. Drei unbekannte Täter haben den Supermarkt überfallen. Die Beute war allerdings äußerst gering...

Drei bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend an der Bergiusstraße einen Supermarkt überfallen. Ein Zeuge hatte laut Mitteilung der Polizei beobachtet, wie einer der Täter an einer Kasse Zigarettenschachteln in eine augenscheinlich präparierte weite Skihose steckte.

Währenddessen standen seine beiden Komplizen im Eingangsbereich und in dem Laden Schmiere. Direkt informierte der Zeuge einen Mitarbeiter, der die Verfolgung des Haupttäters aufnahm, als dieser aus dem Geschäft flüchtete. Er selbst hielt zunächst einen der Mittäter fest, der dann aber ebenfalls aus dem Laden rannte.

Unbekannter bedroht Mitarbeiter mit Messer

Auf dem Parkplatz entwickelte sich laut Mitteilung der Polizei eine Rangelei zwischen dem Mitarbeiter und dem Räuber. Sein Komplize zog daraufhin plötzlich ein Messer und stürmte auf den Mitarbeiter zu. Der Münsteraner ließ von dem Mann ab. Gemeinsam mit dem dritten Täter und der Beute verschwanden die Räuber.

Nach Angaben der Zeugen sollen die Täter etwa 20 bis 30 Jahre alt sein. Der Haupttäter war mit der weiten Skihose samt Hosenträgern bekleidet und hatte eine Halbglatze. Der Zweite war etwa 1,85 Meter groß, hatte schwarze Haare, war groß und breit gebaut und mit einer weißen Jacke bekleidet. Der dritte Täter trug eine Jeans. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251/2750 entgegen.