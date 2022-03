Räuber will keine Waffe gehabt haben

Mit einem Küchenmesser soll ein 23 Jahre alter Mann im August der Angestellten eines Pizza-Imbisses an der Siemensstraße gedroht haben. Laut ihrer Darstellung nahm er ein Portemonnaie und ein Handy an sich, die auf dem Backofen lagen, und rannte weg. Schwerer Raub wird dem Mann deshalb im Strafverfahren am Landgericht vorgeworfen. Zudem ist er wegen eines Einbruchdiebstahls und zwei versuchter Einbrüche angeklagt.

