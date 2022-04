Rauchende Köpfe bei den Abiturprüfungen

Die Feiern zur Mottowoche sind vorüber, jetzt wird es ernst: Auch an den Schulen in Münster sind die Abiturprüfungen gestartet.

Auch an der Gesamtschule Mitte sind am Mittwoch die Abiturprüfungen gestartet.

Massenweise rauchende Köpfe gab es am Mittwoch an den Gymnasien und Gesamtschulen, wie hier im Oberstufentrakt der Gesamtschule Mitte. Mit den zentralen Klausuren im Fach Deutsch ist der größte Teil der in Münster rund 1600 Abiturientinnen und Abiturienten in die Prüfungsphase eingestiegen.

Am Dienstag war das Zentralabitur in NRW mit den ersten Klausuren, unter anderem in Latein, Italienisch und Niederländisch, gestartet. Die Klausurenphase endet am 10. Mai, am Freitag (29. April) stehen die Englisch-Klausuren an.