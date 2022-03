Zwei bands und eine Solistin stellten sich jetzt in den Dienst des Friedens. Sie spielten in der Friedenskapelle zugunsten geflüchteter Kinder des Ukraine-Krieges, gaben aber zugleich ihre musikalische Visitenkarte ab.

Friedenskonzert mit allerlei Folklore in der Friedenskapelle

Ronja Maltzahn und das BlueBird Orchestra (Bild oben) brachten ein beachtliches Instrumentarium auf die Bühne in der Friedenskapelle.

Eine Hau-Ruck-Aktion im besten Sinne gelang am Freitagabend in der Friedenskirche. Im Rahmen des im Verlauf einer Woche aufgestellten Programms schufen zwei Ensembles und eine Solistin ein denkwürdiges Erlebnis im Namen der Völkerverständigung.

Nicht nur auf geistig-kultureller Ebene ist das Konzert mit Künstler und Künstlerinnen aus der Ukraine, Russland und vielen anderen Ländern eine Geste der Solidarität. Spenden und Einnahmen aus dem Getränkeverkauf gehen dorthin, wo sie dringend benötigt werden. Sorge dafür trägt die Aktion „Kleiner Prinz“ aus Warendorf. Neben der Beschaffung von Hilfsgütern steht dabei die Bereitstellung psychologischer Betreuung geflüchteter Kinder im Fokus, so Vorstandsmitglied Dieter Grothues.

Neben lebensbejahendem Folk-Pop bringt Ronja Maltzahn mit dem BlueBird Orchestra ein beachtliches Instrumentarium auf die Bühne. Neben klassischer Bandbesetzung erzeugen Streicher, Bläser und Nyckelharpa dezente, aber vielfältige Anklänge aus allerlei Folklore. In Wechselwirkung mit Texten auf vier Sprachen entsteht ein Raum für innere Weltenbummelei. Eine junge Künstlerin aus der Ukraine, die ein Video für die Band kreierte, ist Ronja Maltzahns Ehrengast in Abwesenheit.

Repentino (spanisch: überraschend) trifft es gut, denn mit einem solchen Erlebnis hat wohl an diesem Abend so mancher – Unterzeichner eingeschlossen – nicht gerechnet. Piazzolla steht im Mittelpunkt des Programms, das die Musiker aus Russland, Ukraine, Bolivien und Kosovo mit ukrainischem Volkslied, russischem Tango, Klezmer und Jazz anreichern. Leichtfüßig laviert das Cuarteto Repentino von Genre zu Genre. Genial-dreckige Klarinetten-Glissandi und expressive Perfektion am Akkordeon – alles mit der Präzision eines Uhrwerks und einer nervenaufreibenden Virtuosität. Ruslan Maximovski findet treffende Worte: Russen müssen ukrainische, Ukrainer russische Lieder singen.

Bewegend sind auch Marina Baranovas Überlegungen zur Situation. Ihre Brücke in die Heimatstadt Charkiv ist Mozart, den sie mit ihren ersten solistischen Schritten verbindet und in eine uraufgeführte Komposition einwebt. Die ukrainische Pianistin entwickelt aus Chopin, Rachmaninow und Minimal Music eine ganz eigene, zarte und zugleich kraftvolle Klangsprache, ohne sich in neoklassische Klischees zu verirren.

Eine gewisse Klischeehaftigkeit kann man dem zuletzt von allen gemeinsam improvisierten Imagine nicht absprechen – aber auch nicht die emotionale Wirkung, wie die gut gefüllte Spendenkasse und Standing Ovations beweisen.