Raus aus dem „Paradies“

Noch muss er einige Tage bewältigen. Doch Ende Juli geht Dr. Reinhard Stähling, Rektor der Primus-Schule, nach 40 Jahren im Schuldienst in den Ruhestand. Am Donnerstag wurde dem 65-Jährigen vom Regierungsschuldirektor Ulrich Vornholt von der Bezirksregierung Münster die entsprechende Urkunde überreicht.

„Man sieht sofort, welche Wertschätzung Dr. Stähling entgegengebracht wird“, sagte Vornholt mit Blick auf den „überwältigenden“ Empfang im Lehrerzimmer am Schulstandort Berg Fidel. Danach erklärte er, dass die Primus-Schule den Inklusionsgedanken lebe und alle Schülerinnen und Schüler voll zur Entfaltung bringe. Der scheidende Rektor würde seit seinem Dienstantritt für diesen Gedanken stehen.

Umwandlung in eine Modellschule

Stähling selbst erzählte im Anschluss von seinen Erfahrungen, die er in den 30 Jahren an der Schule in Berg Fidel – 1992 fing er als Konrektor an, 2002 wurde er Schulleiter – gemacht hatte. „Schon das erste Mal, als ich hier den Schulhof betreten habe, kam mir eine unglaubliche Freundlichkeit entgegen“, schaute er zurück. Dass ihn der Weg an eine Brennpunktschule geführt habe, sei ein „Glück des Himmels“ gewesen. „Das hier war und ist ein Paradies, ein pädagogisches Eldorado“, befand er. „Hier ist nichts unmöglich. Man muss nur dranbleiben“, ergänzte er und dachte dabei an die Umwandlung der Schule in eine Modellschule, an der Kinder von der ersten bis zur zehnten Klasse lernen.

Neben dem Lehrerkollegium sind auch die beiden Schülersprecher Leticia Schemann und Abdullah Hussain Achmad, der Schulpflegschaftsvorsitzende Sebastian Knoth, einige Vertreterinnen der Schulzeitung „Berggeister" und viele weitere Gäste zur kleinen Feierstunde gekommen.

Entscheidend sei für ihn zudem immer gewesen, dass die Primus-Schule eine internationale Schule sei. „Wir haben Kinder aus 30 verschiedenen Nationen“, sagte er. Ebenfalls nehme die Schule grundsätzlich jedes Kind auf. „Eine Grenze gibt es hier nicht“, bemerkte Stähling mit Blick auf den Gedanken der Inklusion.

Besonders freute er sich am Donnerstag auch über eine kleine musikalische Überraschung: Die „Raben-Gruppe“ sang dem Rektor mit dem Lied „Ich schenk dir einen Regenbogen“ ein Ständchen.

Stähling freut sich, die Sommerferien auszudehnen

Langweilig wird dem Schulleiter im Ruhestand vermutlich auch nicht. „Ich habe 40 Jahre darauf gewartet, jetzt kann ich die Sommerferien endlich etwas ausdehnen“, erzählte er lachend. Geplant sei unter anderem eine Fahrradtour durch Deutschland.

Die Nachfolge von Stähling ist nach Angaben von Vornholt zwar geregelt, konkret dazu äußern wollte er sich aber noch nicht.