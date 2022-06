Zirkus Charles Knie: Rausch aus Sound, Licht und Wasser

Foto:

Die Idee war spontan, die Unterstützung aus der Wirtschaft nicht minder: Wenn kommende Woche die Vorstellungen im Zirkuszelt laufen, werden auch 225 in Münster wohnhafte Flüchtlinge die Shows verfolgen. Dank des Sponsorings der GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme, der LBS, der Firma Mosecker sowie der Sparkasse Münsterland Ost und der Volksbank Münsterland Nord konnten die Karten in dieser Woche an Yvonne Kellers vom Sozialamt übergeben werden, die für die Verteilung der Karten sorgt.