Die Polizei hat an der Promenade eine Razzia durchgeführt. Die Grünfläche in der Nähe des Servatiiplatzes ist ein Treffpunkt der Drogenszene.

Razzia an der Promenade am Mittwochnachmittag

Am Mittwochnachmittag hat die Polizei auf der von der Drogenszene als Treffpunkt genutzten Grünfläche (wir berichteten) zwischen Von-Vincke-Straße und Promenade eine Razzia durchgeführt. Es wurden laut Polizei 20 Personen kontrolliert. Eine Person sei geflüchtet, aber von den Beamten gestellt worden. Die Polizei schrieb vier Anzeigen wegen Besitzes illegaler Drogen, außerdem stellten die Polizisten Bargeld in Dealer-Stückelung, einen Schlagring und ein vermutlich gestohlenes Fahrrad sicher, so eine Polizeisprecherin.