Regionalbahn erfasst E-Scooter auf Bahnübergang

Am Bahnübergang in Münster-Mecklenbeck hat am Donnerstagabend eine Regionalbahn einen E-Scooter erfasst. Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei wurde der E-Scooter vermutlich absichtlich am Bahnübergang an der Weseler Straße durch den oder die unbekannten Täter ins Gleis gestellt.

Die Regionalbahn RB 63 auf dem Weg von Münster nach Coesfeld leitete nach Angaben der Bundespolizei eine Schnellbremsung ein, jedoch wurde der Scooter erfasst und völlig zerstört. Fahrgäste wurden durch die Schnellbremsung nicht verletzt, auch Beschädigungen am Zug waren laut Mitteilung der Bundespolizei nicht festzustellen. Die Regionalbahn konnte nach Abschluss der Maßnahmen ihre Fahrt fortsetzen.

Der zerstörte Scooter wurde als Beweismittel sichergestellt. Eine Auswertung hinsichtlich des letzten Nutzers wird über den Betreiber angeregt.

Das Foto zeigt den E-Scooter nach dem Zusammenstoß mit dem Zug. Foto: Bundespolizei Münster

Die Bundespolizei ermittelt nun, wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und ist deshalb auf der Suche nach Zeugen, die im Bereich des Bahnübergangs an der Weseler Straße Personen gesehen haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0800/6888000 oder jeder Polizeidienststelle entgegen.