Regisseur aus Münster feiert in Hollywood Erfolge

Münster

Von Hiltrup nach Hollywood: Der münsterische Regisseur Marvin Nücklaus feiert in der Filmmetropole an der US-Westküste Erfolge. Erst kürzlich wurde eine seiner TV-Serien mit einem „Emmy“ ausgezeichnet. Zurzeit ist der 30-Jährige auf Heimaturlaub in Münster.

Von Martin Kalitschke