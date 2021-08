Reha-Bad ist schon seit einem Jahr geschlossen

Das Gebäude auf dem Franziskus-Gelände soll abgerissen werden. Noch ist unklar, was zukünftig an gleicher Stelle entstehen soll.

Bereits seit vergangenem Herbst ist das „Salvea Reha Bad“ auf dem Gelände des St.-Franziskus-Hospitals geschlossen. Freilich war das seinerzeit keine Überraschung. Sportkurse waren als Teil der Allgemeinverfügung des Landes Nordrhein-Westfalen pandemiebedingt untersagt. Doch während in Frühling und Sommer die Bäder im Stadtgebiet nach und nach wieder öffneten, blieb das Bad am Hohenzollernring geschlossen. Und das wird auch so bleiben – bis das Bad abgerissen wird.