Polizei ermittelt nach Reizgas in der Schultoilette

Feuerwehreinsatz in Wolbeck

Münster-Wolbeck

Es war einer der größten Feuerwehreinsätze in Wolbeck der jüngsten Zeit: Mehr als 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr und Hilfsorganisationen waren am Donnerstag am Gymnasium Wolbeck im Einsatz. Nun ermittelt die Polizei.

Von Markus Lütkemeyer