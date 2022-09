Nach Reizgas-Vorfall: Massive Kritik am Krisenmanagement

Ein Reizgas-Vorfall am Gymnasium Wolbeck sorgte am 8. September für einen Großeinsatz.

Die Notfallevakuierung des Gymnasiums Wolbeck steckt einigen Eltern auch zwei Wochen später noch in den Knochen. In der Sitzung der Bezirksvertretung Südost wurde am Dienstagabend massive Kritik am Krisenmanagement geäußert.