Reue per Brief: „Ich will den Jungen umarmen“

Zweiter Verhandlungstag: Im Prozess wegen versuchten Mordes an einem 20-Jährigen im Juni am Aasee haben zwei weitere Zeugen vor dem Landgericht Münster ausgesagt. Und zwei persönliche Briefe des Angeklagten wurden vorgelesen.

Ein 20-jähriger Nottulner (l.), hier beim Prozessauftakt mit seiner Anwältin, soll laut Anklage am Abend des 11. Juni am Aasee versucht haben, einen Gleichaltrigen mit einem Messer heimtückisch zu töten.

Kurzes Programm am zweiten Verhandlungstag: Im Prozess gegen den 20-Jährigen, der laut Anklage im Juni am Aasee versucht haben soll, einen Gleichaltrigen mit einem Messer heimtückisch zu töten, sagten am Mittwoch zwei Ärzte als Zeugen aus.