Riesige Waldbrände rund um Rjasan

Im Gebiet rund um Münsters russische Partnerstadt Rjasan brennt seit Tagen großflächig der Wald. Medien berichteten am Montag davon, dass 876,9 Hektar Wald im Rjasaner Gebiet, rund 200 Kilometer südöstlich von Moskau, durch die Flammen verwüstet wurden.

Experten der Umweltschutzorganisation Greenpeace berichten mit Verweis auf Satellitenbilder, dass über 3000 Hektar – was der zehnfachen Fläche Münsters entspräche – durch die Brände zerstört seien.

Smog und starker Brandgeruch in Moskau

Die Rauchschwaden des riesigen Feuers ziehen bis in die russische Hauptstadt in das Gebiet des Kremls und verursachen dort Smog und starken Brandgeruch, wie es weiter heißt. Die Stadt Moskau habe Feuerwehreinheiten in das Rjasaner Gebiet beordert, es wird auch berichtet, dass Einheiten der russischen Armee, die früher zur Bekämpfung von Waldbränden eingesetzt wurden, jetzt wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht zur Verfügung stünden.

Über die Auswirkung der Brände in Rjasan selbst sind keine Details bekannt. Russische Internetseiten sind in Deutschland wegen der Sanktionen gesperrt. Die Stadt Münster hat zurzeit ein Mal monatlich Telefonkontakt nach Rjasan, wie es im Büro für Internationales heißt, zuletzt vor den Waldbränden.