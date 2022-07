Rikschas als Busersatz in der City

Foto:

Rikscha-Fahrten zum Bustarif – das klingt gut und wird vermutlich auch gut ankommen. Stadtwerke-Kunden mit Abo oder Studierende mit Semesterticket beispielsweise können bis zum 25. September ein zusätzliches Mobilitäts-Angebot nutzen, ohne dass sie dafür zusätzlich zahlen müssen. So weit, so gut: So richtig spannend wird es erst, wenn der mit 50 000 Euro von Stadt und Stadtwerken subventionierte Versuch ausläuft und sich die Frage stellt, ob Rikscha-Fahrten in der Innenstadt dauerhaft zu einem regulären Bestandteil des Loop-Systems (ÖPNV auf Bestellung) werden sollen. Dann nämlich kommt man mit zwei Rikschas nicht mehr aus, und die bislang ungeklärte Finanzierungsfrage wird aktuell. ,Ein Busfahrer kann locker 50 und mehr Fahrgäste chauffieren, ein Rikscha-Fahrer nur zwei, ein Loop-Fahrer aktuell bis zu vier. Da ist ein genaues Austarieren der Finanzmittel erforderlich, damit es nicht passiert, dass sehr lukrative, gleichwohl quantitativ kleine ÖPNV-Angebote das Geld binden, das man für das Massentransportmittel namens Bus benötigt. Von Klaus Baumeister