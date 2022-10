Rock in all seinen Variationen

In der Sputnikhalle wird gerockt, was das Zeug hält. Auf zwei Bühnen geht es den ganz Abend rund. Vor allem Bands aus dem hohen Norden Europas werden erwartet.

Nach dem Festival ist vor dem Festival. In diesem Fall handelt es sich aber nicht um das „Krach-am-Bach-Festival“, sondern um das 11. „Alterna Sounds“, das am kommenden Samstag (5. November) in der Sputnikhalle über die Bühne gehen wird. Dabei ist der Ablauf ähnlich dem des Festivals: Auf zwei Bühnen (Halle und Café) wird ohne großartige Umbaupausen gerockt, was das Zeug hält.

Alle wichtigen Open Airs bespielt

Auf der Hauptbühne könnte man durchaus von einem norwegischen Abend sprechen, sind doch gleich drei Bands aus dem hohen Norden zu Gast, heißt es in der Ankündigung.

Los geht es um 18 Uhr aber mit den Franzosen von Baron Crane, die dem Publikum heftigen instrumentalen Progrock um die Ohren hauen. Weiter geht es um 20 Uhr mit Shaman Elephant, die schon 2017 beim Krach-am-Bach mit innovativen Rock überzeugen konnten.

Im Anschluss folgt Slomosa, die momentan in aller Munde sind und während des Sommers alle wichtigen Open Airs bespielt haben. Einfach gestrickt und trotzdem gut. Den Abschluss macht um Mitternacht The Devil and the almighty Blues. Dabei ist der Name Programm. Langsamer, gitarrenlastiger bluesverwandter Rock.

Instrumentalrock auf der kleinen Bühne

Auch auf der kleineren Bühne wird einiges geboten. Psychogarden sind frisch formierte Münsteraner mit vielschichtigem, innovativem Rock. Danach Krautrock von Arcane Allies aus Bielefeld und zum Schluss Acid Rooster aus Leipzig mit langen improvisierten Instrumentalrock.

Samstag (5. November) ab 18 Uhr, Sputnikhalle, Karten kosten im Vorverkauf 30, an der Abendkasse 35 Euro.