Rockstar vor dem hohen Richter

Philipp Hochmairs „Jedermann Reloaded“ in Münster

Will nicht fast jeder Mann ein Rockstar sein? Mit Drogen, Groupies, Reichtum und Riesen-Ego das Leben in sich aufsaugen? Philipp Hochmairs „Jedermann“ ist ein Rockstar. Ein Egomane mit Cowboyhut, Bierflasche und Macho-Zigarre. Einer, der das Kruzifix als Accessoire überm nackten Oberkörper baumeln lässt. Und er spricht die altertümelnden Verse, die Hugo von Hofmannsthal seinem Protagonisten vor über 100 Jahren in den Mund gelegt hat – und alle weiteren Rollen noch dazu! Der Weverinck-Abend war eine One-Man-Show, die im Theater Münster mit Standing Ovations gefeiert wurde.