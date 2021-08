Rolex unbemerkt vom Handgelenk gestohlen

Völlig unbemerkt hat eine unbekannte Frau am Montagmorgen einem 78-Jährigen eine Armbanduhr gestohlen. Die Frau hatte den Mann angesprochen und ihn dabei immer wieder am Arm angefasst. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr hat eine unbekannte Frau an der Hammer Straße die Uhr eines 78-jährigen Mannes gestohlen. Der Münsteraner wollte laut einer Mitteilung der Polizei in ein Wohnhaus gehen, als die Diebin ihn mit gebrochenem Deutsch ansprach. Während der Unterhaltung fasste die Unbekannte den Mann mehrmals an den Arm. Erst später stellte der 78-Jährige fest, dass seine Uhr fehlte.

Bei dem Schmuckstück handelt es sich laut Polizeimitteilung um eine silberne Rolex Explorer II, im Wert von etwa 12.000 Euro. Nach Angaben des Mannes ist die Frau ungefähr 20 Jahre alt, 1,65 Meter groß, hat eine zierliche Statur und ist möglicherweise schwanger. Sie hatte kurze schwarze Haare, welche bis zum Kinn reichten und eine südländische Optik. Die junge Frau war mit einem weißen Oberteil bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.