Was Sie zum Rosenmontagszug 2023 in Münster wissen müssen

Der Rosenmontagszug in Münster kehrt endlich in gewohnter Form zurück. Zuletzt hat er 2020 stattgefunden.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet der Rosenmontagszug in Münster 2023 wieder wie gewohnt statt.

in wieder wie gewohnt statt. Der Karnevalsumzug in Münster findet an Rosenmontag (20. Februar) statt.

in findet an statt. Der Umzug beginnt um 13.11 Uhr und führt durch die gesamte Innenstadt .

beginnt um und führt durch die gesamte . Der Rosenmontagszug in Münster ist der größte in Westfalen.

Wann findet der Rosenmontagszug in Münster 2023 statt?

Der große Karnevalsumzug in Münster findet traditionell an Rosenmontag selbst statt. In diesem Jahr ist Rosenmontag am 20. Februar.

Wann beginnt und endet der Rosenmontagszug?

Der Rosenmontagszug in Münster beginnt um 13.11 Uhr. Gegen 17 Uhr rollt der Prinzenwagen mit Prinz Mario I. über den Prinzipalmarkt. Dies markiert das Ende des Umzuges.

Welche Route nimmt der Karnevalsumzug in Münster?

Der Rosenmontagszug startet – und endet – traditionell auf dem Schlossplatz. Von dort geht es durch die Innenstadt, unter anderem über Mauritzstraße, Eisenbahnstraße, Salzstraße, Stubengasse und den Ludgeriplatz bis hin zum Prinzipalmarkt.

Der Zug fährt trotz der Baustellen an der Bergstraße und an der Ludgeristraße seine gewohnte Route.

Welche Straßen werden für den Umzug gesperrt?

Da der Rosenmontagszug mehrere Stunden durch die Innenstadt fährt, sind umfangreiche Straßensperrungen unumgänglich. Eine genaue Übersicht über die geplanten Sperrungen hat die Stadt Münster bislang nicht herausgegeben (Stand: 2. Februar).

Fahren die Busse an Rosenmontag Umleitungen?

Auch die Busse in Münster sind von den Straßensperrungen betroffen und müssen teils große Umleitungen fahren. Weite Teile der Innenstadt werden an Rosenmontag nicht angefahren. Die genauen Umleitungen kündigen die Stadtwerke Münster einige Tage vor Rosenmontag an.

Wie viele Wagen und Fußgruppen sind dabei?

Nach dem jetzigen Stand wird der Rosenmontagszug in Münster mit rund 80 Wagen etwas kleiner, als in den Vorjahren. Hinzu kommen aber auch in diesem Jahr zahlreiche Fußgruppen und Spielmannszüge. Mit dabei sind aber auch in diesem Jahr die großformatigen Motivwagen der Niederländer.

Wo ist der Umzug am besten zu sehen?

Besonders beliebte Plätze sind der Ludgerikreisel und der Prinzipalmarkt. An beiden Stellen ist der Rosenmontagszug gut zu sehen – allerdings stehen dort auch besonders viele Besucherinnen und Besucher.

Wie kann ich von außerhalb zum Rosenmontagszug nach Münster kommen?

Münster ist aus dem Umland gut angebunden – ob mit Auto, Zug oder Fahrrad:

Mit dem Auto: Mit dem Auto ist Münster über die Autobahnen 1 und 43 erreichbar. Auch über die Bundesstraßen 51 und 54 gelangen Autofahrer in die Stadt. Innerhalb der Stadt werden jedoch zahlreiche Straßen gesperrt.

Mit dem Zug: Münsters Hauptbahnhof liegt mitten in der Innenstadt – zu Fuß erreicht man den Rosenmontagszug von dort aus in wenigen Minuten. Auch die Busse der Stadtwerke fahren vom Hauptbahnhof in alle Richtungen. Den Hauptbahnhof erreichen in regelmäßigen Taktungen Regionalzüge aus der gesamten Region. Auch an den Fernverkehr ist Münster angebunden. Aktuelle Bahnverbindungen gibt es auf online unter www.bahn.de.

Mit dem Fahrrad: Aus den Umlandgemeinden ist Münster auch mit dem Fahrrad über viele ausgeschilderte Radwege und die teils bereits fertiggestellten Velorouten erreichbar.

Wo kann ich parken?

Wer mit dem Auto nach Münster kommt, hat viele Parkmöglichkeiten, unter anderem in Parkhäusern und auf Park-and-ride-Parkplätzen. Eine Übersicht:

Parkhaus Bremer Platz (kostenpflichtig); 416 Plätze, Bremer Platz 44

(kostenpflichtig); 416 Plätze, Bremer Platz 44 Parkhaus Bahnhofstraße (kostenpflichtig); 339 Plätze; Von-Steuben-Straße 9

(kostenpflichtig); 339 Plätze; Von-Steuben-Straße 9 P+R Preußenstadion ; 270 Plätze; Hammer Straße 300

; 270 Plätze; Hammer Straße 300 P+R Weseler Straße ; 175 Plätze; Weseler Straße 351

; 175 Plätze; Weseler Straße 351 P+R Nieberdingstraße ; 172 Plätze; Theodor-Scheiwe-Straße 1

; 172 Plätze; Theodor-Scheiwe-Straße 1 P+R Coesfelder Kreuz (kostenpflichtig); Domagkstraße 61

Auf der Homepage der Westfälischen Bauindustrie (WBI) gibt es zudem eine Übersicht über alle Parkhäuser in Münster. Auch die Stadt Münster gibt online einen Überblick über das Parkleitsystem, das Autofahrer zu Parkplätzen und -häusern führt.

Wo kann ich nach dem Umzug noch weiter feiern?

Viele Kneipen in der Innenstadt haben auch an Rosenmontag geöffnet, unter anderem am Alten Steinweg und im Kuhviertel.

Welche Karnevalsumzüge gibt es in Münster noch?

In Münster gibt es neben dem Rosenmontagsumzug noch vier weitere Karnevalsumzüge.