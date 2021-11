Rosenmontagszug im Mai ist in Münster „indiskutabel“

Einen Rosenmontagszug in den Mai zu verschieben, wie es aktuell die Jecken in Düsseldorf planen, ist in Münster zumindest für die Macher des Karnevals nicht vorstellbar. Bürgerausschuss-Präsident Dr. Helge Nieswandt: „Völlig indiskutabel. Aschermittwoch ist Schluss, alles andere würde das Brauchtum missbrauchen und schwächen.“

