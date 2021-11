Rosenprinz Bernd Thiekötter feierte Silberjubiläum

Als Münsters „Rosenprinz“ hat er in seiner Karnevalssession vor 25 Jahren insgesamt 30 000 Rosen an die Menschen verteilt. Bernd Thiekötter feierte am Samstagabend sein prinzliches Silberjubiläum mit zahlreichen stadtprominenten Gästen im Hotel Atlantic. „Einen solchen Rosenkavalier hat die Stadt noch nicht gesehen“, gratulierte Oberbürgermeister Markus Lewe.

Thiekötter, der unter anderem Aufsichtsratsmitglied des SC Preußen Münster war und neben zahlreichen karnevalistischen Ehrungen wie dem Mückenstichorden und der Goldenen Peitsche auch mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Silbernen Rathaus ausgezeichnet worden ist, feierte zudem seinen 75. Geburtstag nach. „Es ist gut für unsere Stadt, dass es Menschen wie dich gibt“, stellte Lewe das große ehrenamtliche Engagement Thiekötters heraus.

Unter den Gästen waren unter anderem der frühere Oberbürgermeister und Regierungspräsident Jörg Twenhöven, Sparkassenvorstandsvorsitzender Klaus Richter, der frühere Provinzialchef Ulrich Rü­ther, der ehemalige Chef der Wirtschaftsförderung Münster, Dr. Thomas Robbers, Designer Dieter Sieger sowie ehemalige Prinzen mit Generalprinzmarschall Paul Middendorf und Prinz in spe Mario Engbers an der Spitze.

Deutschlands bekanntestes Helene-Fischer-Double Victoria aus Rostock Foto: hpe

Moderator Dr. Uwe Koch sang eine neue Münsterland-Hymne und gratulierte dem Unternehmen Thiekötter, das am vergangenen Donnerstag in Berlin mit dem Druck-Award als „Familiendruckerei des Jahres“ sowie in zwei weiteren Kategorien mit dem zweiten Platz ausgezeichnet worden war.

