Kinderkliniken vor dem Kollaps – Was Eltern jetzt beachten sollten

Überbelegte Patientenzimmer, überlange Wartezeiten in der Notaufnahme: In Deutschlands Kinderkliniken herrscht derzeit ein Notstand.

Kinderarztpraxen und Kinderkliniken im Münsterland und in ganz Deutschland arbeiten am Limit. Stundenlange Wartezeiten, überfüllte Stationen, ei­ne Priorisierung bei der Behandlung, Engpässe bei Medikamenten oder die Absage von nicht lebensnotwendigen Operationen sind aktuell an der Tagesordnung. Mediziner und Pflegekräfte schlagen deshalb Alarm.

MEHR ZUM THEMA Überlaufene Kinder-Notfallpraxis Eltern beklagen lange Wartezeiten

Wie kommt es zu der aktuellen Situation?

Die Kinderkliniken in Deutschland sind generell schon ausgelastet, au­ßerdem ist die Bettenzahl in den vergangenen Jahren massiv reduziert worden. „Das liegt an dem riesigen betriebswirtschaftlichen Druck, der auf den Kliniken lastet“, sagt Dr. Jörg Dötsch, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln.

In Folge der hohen Belastung – besonders während der Corona-Pandemie – hätten zudem viele Pflegekräfte aufgegeben. Da aktuell eine RS-Virus-Welle auf eine frühe Grippewelle trifft, die Zahl der Corona-Fälle ebenfalls wieder steigt und weitere Krankheiten wie Streptokokken im Umlauf sind, kommt es zu Überlastungen – sowohl in den Kliniken als auch bei den Kinderärzten. Da bei vielen Kindern gleich mehrere Infekte gleichzeitig auftreten, gäbe es auch häufiger schwere Verläufe, wie Dr. Nike Strobelt, Sprecherin des Kinder- und Jugendärztenetzes Münster sagt. Ein Engpass bei Medikamenten verschärft die Situation noch weiter. Wie Mediziner berichten, gibt es derzeit kaum fiebersenkende Medikamente. Auch Antibiotika oder Inhalationsmedikamente seien oft nicht zu bekommen.

Wann sollten Eltern mit ihrem Kind zum Arzt?

„Viele Eltern haben verlernt, mit banalen Infekten ihrer Kinder umzugehen“, sagt Strobelt. Sie meint, Eltern müssen nicht bei jedem kleinen Husten zum Arzt gehen: „Man kann sie auch erst mal mit Hausmitteln oder schon vorhandenen Fiebermedikamenten behandeln.“ Der kinderärztliche Notdienst müsse auch nicht für eine Zweitmeinung aufgesucht werden, sondern nur in akuten Notfällen. Hohes Fieber, Erbrechen, ein viel zu schnelles Atmen oder fehlende Flüssigkeits- oder Nahrungsaufnahme seien Gründe, einen Kinderarzt aufzusuchen. „Man kann sagen: Je jünger das Kind, desto eher sollte man zum Kinderarzt“, sagt Dr. Michael Böswald, Chefarzt der Allgemeinen Kinder- und Jugendmedizin am St.-Franziskus-Hospital in Münster. Bei Säuglingen spreche man schon ab 38 Grad Körpertemperatur von Fieber. „Es sollte nach Möglichkeit immer vorher beim Kinderarzt angerufen werden“, sagt Strobelt.

Wie kann die aktuelle Situation gemeistert werden?

„Verständnis“. Diese Forderung stellen gerade alle Kinderärzte, Pflegekräfte und Mitarbeiter in Kinderarztpraxen an die Eltern. „Wir arbeiten alle am absoluten Limit und tun, was wir können“, sagt die Sprecherin des Kinder- und Jugendärzte-Netzwerkes. Sie wisse um den Stress und die Belastung für Familien und Eltern, wenn das Kind krank ist, die Wartezeiten lang sind und es bei stationären Fällen zu Verlegungen kommt. Ein aggressives Verhalten von Eltern helfe da gar nicht. „Lieber mal ein Kompliment für die am Limit arbeitenden Krankenpfleger und Ärzte“, empfiehlt Böswald.

Fragen & Antworten: Wie sinnvoll ist eine Grippeimpfung? Die Grippe ist eine ernst zu nehmende Infektionskrankheit, die vor allem für ältere oder vorerkrankte Menschen ernst verlaufen und auch tödlich enden kann. Als bestmögliche Schutzmaßnahme gilt die Grippeimpfung, die die Ständige Impfkommission (Stiko) für gefährdete Personen empfiehlt. Besonders in dieser Saison könnte der Piks ratsam sein, denn „mit jedem Jahr, in dem die Grippe nicht oder kaum zirkuliert, wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass es zu einer stärkeren Grippewelle kommt“, sagt Prof. Bernd Salzberger, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. In den vergangenen zwei Jahren gab es durch das konsequente Maskentragen nur wenige Fälle. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow Wer sollte sich impfen lassen? Vor allem älteren Menschen ab 60 Jahren, Schwangeren ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel sowie Menschen mit Grunderkrankungen empfiehlt die Stiko die Impfung. Denn für diese Personen kann eine Infektion eine erhöhte gesundheitliche Gefährdung bedeuten. Für ältere Menschen ist die Schutzmaßnahme laut Deutscher Seniorenliga sinnvoll, da das Abwehrsystem mit zunehmendem Alter nicht mehr so effektiv arbeite und diese Personengruppe durch chronische Erkrankungen oft vorbelastet sei. Zu den Grundleiden, die schwerere Krankheitsverläufe begünstigen, zählen laut Robert-Koch-Institut (RKI) chronische Krankheiten der Atmungsorgane, Leber-, Nieren-, Herz-Kreislauf- oder chronische neurologische Krankheiten sowie Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Eine Grippeschutzimpfung wird auch Menschen empfohlen, die einem erhöhten beruflichen Risiko ausgesetzt sind, etwa medizinischem Personal sowie Pflegepersonen von Risikopatienten. Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte Ist die Impfung auch für Kinder ratsam? Prof. Salzberger sagt: „Säuglinge sollten durch die Impfung der Mutter in der Schwangerschaft geschützt sein, bei größeren Kindern sind die Krankheitsfolgen meist gering – deshalb empfiehlt die Stiko hier keine Impfung.“ Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas Wann sollte ich mich impfen lassen? Jährliche Grippewellen mit erhöhter Aktivität von Influenzaviren haben in der Vergangenheit meist nach der Jahreswende begonnen. Bis sich der Infektionsschutz nach der Impfung aufgebaut hat, dauert es zehn bis 14 Tage. Um auf Nummer sicher zu gehen, rät das RKI, sich ab Oktober, spätestens bis Mitte Dezember impfen zu lassen. Aber auch zu Beginn oder im Verlauf einer Grippewelle ist die Impfung noch sinnvoll, da nie genau vorhergesagt werden kann, wie lange eine Welle dauert. Der Impfschutz nimmt etwa drei Monate nach der Injektion langsam wieder ab. Infektiologe Salzberger rät zur jährlichen Impfung, da die Impfstoffe an die jeweils zirkulierenden Influenza-Stämme angepasst würden. Foto: picture alliance/dpa | Friso Gentsch Wo kann ich mich impfen lassen? Jeder Arzt kann eine Grippeimpfung verabreichen. Erster Ansprechpartner ist der Hausarzt. Auch in manchen Gesundheitsämtern wird gegen die Grippe geimpft. Vereinzelt bieten Arbeitgeber ihren Mitarbeitern an, sich die Injektion von Betriebsärzten setzen zu lassen. In der bevorstehenden Saison dürfen erstmals auch Apotheken Grippeschutzimpfungen anbieten. Und zwar gesetzlich krankenversicherten Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Foto: picture alliance / dpa | Lukas Schulze Welchen Schutz bringt die Grippeimpfung? Keinen 100-prozentigen. Trotz Impfung kann man erkranken. Der saisonale Impfstoff enthält Bestandteile der Virusvarianten, die für die kommende Saison erwartet werden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO legt die Zusammensetzung für den Impfstoff jedes Jahr bereits im Frühjahr fest. Die Viren verändern sich jedoch schnell. Es sei möglich, „dass die in der folgenden Saison hauptsächlich auftretenden Influenzaviren nicht so gut mit den im Impfstoff enthaltenden Virusstämmen übereinstimmen“, schreibt das RKI. Bei einer sehr guten Übereinstimmung könne die Schutzwirkung bei jungen Erwachsenen bei bis zu 80 Prozent liegen. Aufgrund ihrer reduzierten Immunantwort können ältere Menschen ihr Risiko, an einer Influenza zu erkranken, nur etwa halbieren. Eine Erkrankung verläuft bei geimpften Personen in der Regel milder als bei Ungeimpften. Foto: picture alliance/dpa | Oliver Berg Hat die Grippeschutzimpfung Nebenwirkungen?„Der saisonale Influenza-Impfstoff ist in der Regel gut verträglich“, schreibt das RKI. Doch Lokalreaktionen wie leichte Schmerzen, Rötung und Schwellung an der Impfstelle sind nicht ausgeschlossen. Gelegentlich treten auch typische Erkältungssymptome wie Fieber, Frösteln oder Schwitzen, Müdigkeit, Kopf-, Muskel- oder Gliederschmerzen auf.Meistens klingen diese Beschwerden innerhalb von ein bis zwei Tagen folgenlos wieder ab, so das RKI. Bei Hochdosis-Impfstoffen seien ausgeprägtere lokale Nebenwirkungen möglich. Wird ein Lebendimpfstoff als Nasenspray verabreicht, kann die Nase vorübergehend verstopft sein oder laufen. Foto: dpa Müssen Patienten die Impfung selbst zahlen?Die Kosten einer Grippeimpfung zahlt bei Personen, für die die Stiko sie empfiehlt, die gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Teilweise übernehmen die Kassen die Impfkosten auch für weitere Patientengruppen oder sie steuern einen Anteil bei. Im Zweifel ruft man bei der eigenen Kasse an und fragt nach.„Auch wenn eine medizinische Indikation seitens einer Ärztin oder eines Arztes festgestellt wird, werden die Kosten übernommen“, heißt es beim GKV-Spitzenverband. Muss man für den Piks letztlich selbst aufkommen, berechnen Arztpraxen je nach genutztem Impfstoff und Umfang der Beratung etwa 30 bis 60 Euro. Foto: dpa-Zentralbild Gibt es Alternativen zur Impfung, um sich zu schützen?Ja, was auch die zuletzt nur sehr wenigen Grippefälle in Zeiten der Maskenpflicht belegen. „Eine Maske bei Infizierten verringert das Risiko einer Weitergabe, eine FFP2-Maske bei Nicht-Infizierten das einer Infektion“, sagt Bernd Salzberger.Weil keine Impfung zu 100 Prozent schützt, legt das RKI weitere Maßnahmen nahe: So sollten vor allem Risikopatienten genügend Abstand zu Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung halten. Großeltern etwa können den Besuch bei erkrankten Enkelkindern verschieben. Regelmäßiges gründliches Händewaschen kann das Risiko einer Atemwegsinfektion ebenfalls vermindern. Foto: dpa Kann man sich gleichzeitig gegen Influenza und Covid-19 impfen lassen? Die simultane Impfung ist möglich. Impfreaktionen können häufiger als bei der getrennten Gabe auftreten. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas Gibt es verschiedene Influenza-Impfstoffe?Ja. Die Stiko rät Personen ab 60 Jahren zum Hochdosis-Impfstoff, der gegenüber anderen Influenza-Impfstoffen die vierfache Antigenmenge enthält. Foto: picture alliance / dpa | Waltraud Grubitzsch

Noch wichtiger sei allerdings die Vorsorge. „Am besten wäre es natürlich, wenn erst gar nicht so viele Kinder krank werden“, sagt Strobelt. Für Grippe-Schutzimpfungen, aber auch andere Impfungen, fänden Ärzte immer Zeit. In NRW gäbe es die Empfehlung auch nicht vorerkrankte Kinder ab sechs Monaten impfen zu lassen. „Aber auch das Umfeld, Mutter, Vater, Oma und die Geschwister sollten ihre Impfungen aktuell halten. Denn so können sie auch das Kind schützen“, sagt Strobelt, die zudem eine generelle Rücksichtnahme fordert: „Masken zum Beispiel schützen nicht nur gegen Corona, sondern gegen alle Viren. Vorsicht schadet nicht.“