Ist die Rückkehr zur FFP2-Maskenpflicht beim Arzt sinnvoll?

In Münsters Arztpraxen kehrt die FFP2-Maskenpflicht zurück. Ist die bundesweit gültige Verschärfung dieser Corona-Regel angemessen? Ein Pro und Contra.

Bereits seit Wochen, also lange vor der Verschärfung der Maskenpflicht, tragen auffallend viele vor allem ältere Menschen in den Arzt-Wartezimmern FFP2-Masken. Das erhöhte Sicherheitsbedürfnis gesundheitlich angeschlagener Menschen sollte es deshalb rechtfertigen, die Freiheitsrechte der weniger Ängstlichen in zeitlich sehr überschaubarem Rahmen etwas einzuschränken.