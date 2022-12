Münster singt sich in den Advent

Zwei Jahre machte das beliebte Rudelsingen im Advent in Münster Pause. Am Sonntagnachmittag wurden wieder Weihnachtslieder aus rund 6000 Kehlen angestimmt – diesmal auf dem Domplatz.

Etwa 6000 Münsteraner ließen sich das musikalische Großereignis am zweiten Advent nicht entgehen: Groß und Klein kamen zur Musik von David Rauterberg (kl. Foto), „Vater des Rudelsingens“,

Bei „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ wird das dreifache Tempo durchgezogen, „Feliz Navidad“ bringt den Domplatz durch die Handylampen zum Leuchten, und bei „In der Weihnachtsbäckerei“ haben vor allem die Kleinsten unter den rund 6000 Gästen ihren Spaß: Lauthals wird mitgesungen, an den passenden Stellen geschunkelt, und so manches Mal läuft vor Rührung die eine oder andere Träne – beim „Rudelsingen“ sang sich Münster in den Advent.

Traditionell fand das große Zusammenkommen zu den beliebtesten Weihnachtsliedern am zweiten Advent statt.

Münster singt - Aktion Rudelsingen mit David Rauterberg auf dem Domplatz zum textsicheren Mitsingen der Weihnachtslieder wurden die Strophen auf Bildschirmen gezeigt Foto: Matthias Ahlke

Anders als gewohnt auf dem Prinzipalmarkt fand die Veranstaltung wenige Meter weiter vor dem angestrahlten St.-Paulus-Dom verlegt.

Mehr Zulauf als 2019

Der Grund für den Ortswechsel liegt im Erfolg der Veranstaltung: „Wir bekommen immer mehr Zulauf. Auch heute sind mehr Menschen gekommen als bei der letzten Veranstaltung 2019“, freut sich Bernadette Spinnen, Leiterin von Münster Marketing, über den Erfolg der Traditionsveranstaltung. Weil der Domplatz mehr Sicherheit und größere Ausweichflächen als der an beiden Seiten geschlossene Prinzipalmarkt biete, entschieden sich die Verantwortlichen von Münster Marketing, der Initiative starke Innenstadt und der Halle Münsterland für eine Verlegung.

Die Kulisse vermisst

Der Stimmung tat dies keinen Abbruch: Mit „Jingle Bells“ ging es flott los – der Plan von David Rauterberg, dem „Vater des Rudelsingens“, und Philip Ritter am Piano ging voll auf. Rauterberg: „Was habe ich diese Kulisse vermisst. Wahnsinn!“ Dem stimmte Oberbürgermeister Markus Lewe zu: „Lassen Sie uns gemeinsam besinnlich in die Adventszeit starten und auch an diejenigen denken, die heute nicht dabei sein können.“

Längst eine „wichtige Tradition“ ist „Münster singt“ für Nadja Brandt, Klaus Niester und Birgit Leimann geworden: „Man singt sich so richtig schön bei der wunderbaren Stimmung warm.“ Brandt hebt hervor: „Dass in dieser Zeit alle mal wieder zusammenkommen können, ist besonders schön und wichtig.“

Die Meinungen über die Verlegung auf den Domplatz gehen bei dem Trio auseinander; Niester sagt: „Es ist auf dem Domplatz breiter und schöner“, Leimann meint: „Aber der Prinzipalmarkt ist Münsters gute Stube – hier war es heute zwar herrlich, aber die noch schönere Kulisse gibt es am alten Standort.“

Zum ersten Mal Weihnachtsgefühle

Es wird wohl Argumente für beide Seiten geben, ausschlaggebend ist, was Elke Ferlemann sagt: „Eine rundum gelungene Veranstaltung – heute hatte ich zum ersten Mal Weihnachtsgefühle.“