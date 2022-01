Das Rümpelfix-TransportteamDas Team entrümpelt das letzte Mobiliar aus dem früheren Gemeindezentrum in Münster-Nienberge.

Wie war das noch? Was hat Thomas Groß vor einer halben Stunde gesagt, als er in einen der beiden Bullis für den ersten Einsatz im ­neuen Jahr gestiegen ist? „In diesem Job muss man flexibel sein.“ Genau das waren die Worte des Vorarbeiters. Nun folgt der Beweis. „Wo ist das Licht?“, fragt er Presbyterin Anne Demtröder, die seit zwei Jahren die Auf­lösung des evangelischen Gemeindezentrums in Münster-Nienberge organisiert.