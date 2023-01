Als er den Goldener Blogger in der Kategorie „Newcomer des Jahres“ gewann, war Ruprecht Polenz 73 Jahre alt. In dem ersten Jahr auf Twitter hatte er es auf über 40.000 Follower geschafft. „Er versucht nicht, seine Meinung als allgemeingültig hinzustellen“, erklärte der Mitgründer des Preises, Thomas Knüwer, damals den Erfolg des CDU-Politikers. Es ist unübersehbar, dass Polenz weiter Erfolg hat: Mittlerweile folgen ihm fast 80.000 Nutzer.

Der Münsteraner hat mit Twitter ein passendes digitales Zuhause gefunden. Schon vor der Erfindung des Internets hatte der Politiker Ruprecht Polenz ein Ziel: „Meine Triebfeder ist immer gewesen, dass möglichst viele meine Überzeugungen teilen.“ Ihm geht es darum, „dass sich jeder demokratisch engagiert“. Dafür will er mit den Menschen diskutieren. Twitter bietet ihm da ganz andere Möglichkeiten als der Kreisparteitag der CDU-Münsterland.

Mit Twitter großes Publikum

Wenn er früher von Veranstaltungen nach Hause kam und seine Frau ihn fragte: „Na, wie war’s?“ hat er geantwortet: „Gut, heute waren 40 Leute da.“ Wenn es um den Bau einer Straße ging und die Emotionen hochkochten, waren es auch schon mal 100. „Heute sind es oft deutlich über 100 000, die das sehen, manchmal eine Million. Wenn ich viele Leute erreichen möchte, ist Twitter halt nützlich.“ Dass viele Journalisten Twitter nutzen, um schnell ein knackiges Zitat zu finden, steigert seine digitale Popularität zusätzlich. Denn dafür ist der bundesweit anerkannte Fachmann für Osteuropa-Politik immer gut.

Zu seinen Followern gehören auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock. Ruprecht Polenz weiß, dass Profiteams den Account der beiden pflegen, und bildet sich nicht ein, dass die beiden jeden Abend vor dem Schlafengehen noch mal kurz schauen, was der 76-Jährige in seinen Twitter-Account so schreibt.

Aber raten würde der ehemalige Bundestagsabgeordnete den beiden schon, „diese Form der Bürgerrückmeldung durchzuscrollen“. Die sei nicht repräsentativ, vermittele aber ein Gefühl der Stimmung in der Gesellschaft. „Ich finde schon wichtig, dass man das als Politiker mitbekommt.“

Politiker sollten auf Twitter sein

Polenz empfiehlt jedem Politiker, auf Facebook und Twitter zur Verfügung zu stehen. „Diese Erwartung finde ich nicht unberechtigt.“ Dafür könne es auch reichen, ein Foto vom Weihnachtsmarkt zu posten, „um als Mensch präsent zu sein“ und zu zeigen: „Ich interessiere mich für Euch als Menschen, wenn ihr euch für mich inter­essiert.“ Er selbst hat schon viele Menschen über soziale Medien kennengelernt. „Ich weiß nicht, wie die aussehen, aber ich kenne ihre Ansichten.“

„ Ich beziehe Stellung, habe eine eigene Meinung. Das schätzen viele und ärgert manche. “ Ruprecht Polenz

Polenz ist in vielen Punkten anderer Meinung als seine Partei: „Insbesondere zum Thema Einwanderung und Muslime, mit denen sich meine Partei unheimlich schwergetan hat“, sagt der Großvater von neun Enkeln, der sich als einer der ersten Unionspolitiker für deutschsprachigen Islam-Unterricht eingesetzt, bereits 2012 die Aufnahme syrischer Flüchtlinge in Deutschland gefordert und als Außenpolitiker im Bundestag lange Zeit den Auswärtigen Ausschuss geleitet hat. „Ich beziehe Stellung, habe eine eigene Meinung. Das schätzen viele und ärgert manche.“

Das er dabei auch das Ziel – nun ja – „grober Formulierungen“ wird, wie er es nennt, hält er aus. „Ich kann das blocken und vergessen,“ sagt er. Aber es gibt Grenzen: Wer ihn als Opa beleidigt, der fliegt aus der Liste seiner Follower heraus. „Opa dürfen nur mein Enkel zu mir sagen.“

Sorgen nach Musks Twitter-Übernahme

Schimpftiraden werden die Zahl von Polenz’ Beiträgen auf Twitter also nicht reduzieren. Schon eher Elon Musk, der Twitter jüngst mit großem Getöse übernommen hat. „Ich mache mir grundsätzlich Sorgen, wenn so eine einflussreiche Plattform einem einzigen Menschen gehört, der einen gewissen publizistischen Ehrgeiz mit der Übernahme verbindet“, sagt Polenz. Er stellt fest, dass einige, deren Beiträge er gerne gelesen hat, Twitter schon verlassen haben. Er selbst ist dabei. Noch. Seine Adresse beim Twitter-Konkurrenten „Mastodon“ trägt er aber schon in seinem Twitter-Namen.

