Rüttelstreifen sollen Tempo rausnehmen

Sicherheit für Radfahrer an der Unterführung im Zentrum Nord

Münster

Entschärfung einer Gefahrenstelle: Unter anderem zusätzliche Verkehrsspiegel wurden in der Vergangenheit geprüft. Nun sollen Rüttelstreifen die Situation in der Fahrrad-Unterführung an der Bahnhaltestelle Münster-Nord verbessern.

-pal-