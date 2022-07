S04 gegen FCB: Noch kein Termin für Benefizspiel

Der SC Schalke 04 und Bayern München treffen in diesem Jahr in der Bundesliga wieder aufeinander – das Benefizspiel hingegen ist noch nicht terminiert.

Rund ein Jahr ist die Flutkatastrophe im Ahrtal und in anderen Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nun her. Der Münsteraner Horst Eschler spendete damals eine Million Euro für die Opfer des Hochwassers – und forderte gleichzeitig den großen FC Bayern München heraus.