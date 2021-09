Sabrina K. bestreitet Vorwürfe erneut

Die Mutter des Hauptopfers im Missbrauchskomplex Münster hat erneut die Vorwürfe gegen sie bestritten. Am kommenden Dienstag sind die Plädoyers in diesem Verfahren geplant.

Der Prozess gegen die Lebensgefährtin des zu einer 14-jährigen Freiheitsstrafe plus Sicherungsverwahrung verurteilten Haupttäters im Missbrauchskomplex Münster geht in die entscheidende Phase. Die wegen Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes angeklagte Sabrina K. bestritt am Freitag erneut die gegen sie erhobenen Vorwürfe, wonach sie gewusst haben soll, dass ihr eigener Sohn von ihrem Lebensgefährten bei diversen Gelegenheiten und Ausflügen missbraucht worden ist.