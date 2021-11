Sara Wickström folgt Hans Schöler

Wechsel an der Spitze des Max-Planck-Instituts für Molekulare Biomedizin Münster: Prof. Dr. Sara Wickström hat zum 1. November 2021 das Amt der Direktorin im Nebenamt angetreten und wird es im April 2022 hauptamtlich übernehmen. Wickström tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Hans R. Schöler an, der ab 1. November 2021 weiterhin mit einer Emeritus-Gruppe an dem münsterischen Institut tätig bleibt.

Start zunächst im Nebenamt

Sara Wickström, die zurzeit an der Universität Helsinki forscht, wurde von der Max-Planck-Gesellschaft zur Direktorin ans Max-Planck-Institut (MPI) für Molekulare Biomedizin berufen. Sie startete am 1. November im Nebenamt ihre neue Abteilung „Zell- und Gewebedynamik“, wie das Max-Planck-Institut berichtet. Wickström beschäftigt sich mit der Frage, wie Gewebestammzellen miteinander und mit ihrer Mikroumgebung kommunizieren, sodass durch koordinierte Zellteilungen, Zellbewegungen und Differenzierungsvorgänge spezifische Gewebestrukturen entstehen können. Diese Forschung liefert einerseits Erkenntnisse, wie Gewebe ein gesamtes Leben lang gesund bleiben kann, und andererseits gibt sie Hinweise auf therapeutische Möglichkeiten zur Krebsbekämpfung.

Umzug von Helsinki nach Münster im April 2022

Im April 2022 wird Wickström mit einer Forschungsgruppenleiterin und vier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von Helsinki nach Münster umziehen. Wickström war früher schon etliche Jahre in der Max-Planck-Gesellschaft tätig: von 2005 bis 2010 war sie Postdoktorandin am MPI für Biochemie in Martinsried, anschließend leitete sie für zehn Jahre eine Forschungsgruppe am MPI für Biologie des Alterns in Köln.

Begonnen hat Wickström ihre Laufbahn in Helsinki, Finnland, wo sie Medizin an der Universität Helsinki studierte. Zuletzt leitete sie als Professorin das Laboratorium „Cell and Developmental Biology“ an der Medizinischen Fakultät.