Ausgebüxt: Schafe im Wohngebiet in Gelmer unterwegs

Ausgebüxte Schafe auf Entdeckertour: Am frühen Dienstagmorgen sind 16 Schafe durch ein Wohngebiet in Gelmer gezogen. Anwohner verständigten die Polizei.

So manch einer wird sich im Wohngebiet Zur Rossheide in Gelmer am Dienstagmorgen verwundert die Augen gerieben haben: Denn plötzlich liefen dort nach Angaben der Polizei gegen 5.43 Uhr etwa 16 Schafe durch die Straßen – ausgebüxt von ihrer ursprünglichen rund 800 Meter entfernten Weide. Am Ende hat das Abenteuer einen guten Ausgang: Kein Tier ist zu Schaden gekommen. Allerdings hatte sich Schäfer Andreas Hill aus Vadrup seinen Morgen eigentlich anders vorgestellt.

Aber der Reihe nach: Montagabend transportierte Hill 16 seiner 40 Bentheimer Landschafe zu dem nicht bewohnten Bauernhof in Gelmer. „Dort stehen die Tiere ein bis zwei Mal im Jahr für ein paar Tage, um die Wiese abzugrasen. Bis jetzt ist noch nie was passiert“, erzählt er. Als sich der Eigentümer der Tiere auf den Weg nach Hause machte, zog er – wie sonst auch – das Tor zu. „Ein Schloss war da bislang nicht dran“, bemerkt er und ergänzt: „Die Klinke am Tor ist nach oben gebogen. Selbst das schlaueste Schaf bekommt das nicht von alleine offen.“ Also muss jemand Neugieriges – so Hills Theorie – Geräusche gehört, nachgeschaut und dann vergessen haben, das Tor zuzumachen. Böse Absichten vermutet er nicht.

Ausflug in der Nachbarschaft

Die unverhoffte Gelegenheit für den Ausflug nutzten die 16 Schafe dann für ein Abenteuer in der Nachbarschaft aus. Über die Zufahrt zum Schiffahrter Damm gelangten sie in das Wohngebiet Zur Rossheide. Dort fielen sie Passanten auf, die daraufhin die Polizei verständigten. Die Beamten rückten mit einer Streife aus, trieben die Tiere auf einem nahen Grundstück zusammen und führten sie in einen Paddock, den sie zusätzlich mit Flatterband sicherten. Danach machte sich die Polizei auf die Suche nach dem Schäfer – und fanden ihn gut eine Stunde später. „Gegen 7 Uhr habe ich einen Anruf bekommen. Eigentlich wollte ich gerade zur Arbeit nach Münster fahren“, sagt Hill. „So hatte ich mir den Morgen nicht vorgestellt“, schob er lachend hinterher.

Die Schafe hatten es sich gemütlich gemacht, bis Andreas Hill sie abholte. Foto: Marion Fenner

Schäfer will nun Zahlenschloss anbringen

Beruhigt sei er gewesen, dass nichts passiert sei. „Die Schafe sind sehr nett und zutraulich. Die laufen einem sofort hinterher, wenn man sie ruft“, erklärt er. Die neugierige Herde brachte er im Anschluss mit Hilfe einer Bekannten zurück zu ihrem ursprünglichen Weideplatz. Den Beamten, den Passanten und allen, die mitgeholfen haben, sei er dankbar. Anzeige möchte er nicht erstatten. Aber ein Zahlenschloss bringt er nun an das Tor an.