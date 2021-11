Schamonis unbestechlicher Blick auf Münster

Foto:

Pünktlich am ersten Advent ist Ulrich Schamonis Münster-Kultfilm wieder im Schloßtheater an der Melchersstraße zu sehen: Werbetexter Hannes Lücke (Hans-Dieter Schwarze) ist auf dem Weg zum Familien-Weihnachts­ritual in die Heimatstadt Münster. Nur hat er diesmal heimlich seine junge Freundin Inge (Sabine Sinjen) mitgebracht . . . 2020 wurde die Tradition durch Corona unterbrochen, in diesem Jahr können die sieben Vorstellungen wieder zum jährlichen Kino-Jourfix der Fans werden. Karten sind im Vorverkauf erhältlich. Die Vorstellungstermine 2021: Sonntag (28. November) sowie und 5., 12., 19. Dezember jeweils um 11 Uhr, 8., 13. und 22. Dezember jeweils um 19 Uhr.