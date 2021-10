Hier wird in Münster Halloween gefeiert

Die gruseligste Nacht des Jahres steht wieder bevor. Wir verraten, wo in Münster Halloween gefeiert wird.

Für Halloween-Fans ist am Sonntag wieder die Nacht der Nächte. Und in Münster gibt es reichlich Gelegenheit zum Feiern.

Aufgrund von Corona musste im vergangenen Jahr auch die bei vielen beliebte Halloween-Party ausfallen. Für das bevorstehende Halloween gibt es jedoch wieder einige Möglichkeiten, die schaurige Nacht standesgemäß zu feiern.

Neben Partys für feierwütige Halloween-Freunde wird es am kommenden Sonntag (31. Oktober) dabei auch ruhigeres Programm geben. So zeigt zum Beispiel das Cineplex ein „Halloween Double-Feature“. Ab 21 Uhr läuft zunächst der gleichnamige Horrorstreifen rund um Serienkiller Michael Myers aus 2018. Im Anschluss gibt es die Fortsetzung „Halloween Kills“ zu sehen, die seit vergangener Woche in den Kinos läuft.

Außerdem wird hier gefeiert: