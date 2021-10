Schausteller hoffen ab Samstag auf 300.000 Besucher

Endlich wieder ein richtiger Send: Schausteller und Besucher freuen sich, dass es am Samstag (23. Oktober) wieder losgeht. 300.000 Besucher werden erwartet – für die gelten wegen der Corona-Pandemie allerdings bestimmte Regeln.

Herbst-Send in Münster

Das Riesenrad mit seinen Panoramagondeln steht schon auf dem Schlossplatz. Am Samstag um 15 Uhr eröffnet Bürgermeisterin Angela Stähler ganz offiziell das neuntägige Kirmesvergnügen.

„Für uns alle ist es der sehnlichst erwartete Neustart, der jetzt im Herbst beginnt.“ Philipp Heitmann, zweiter Vorsitzender des Schaustellerverbandes, freut sich „wie Bolle“ auf Samstag. Und erinnert sich an eine dunkle Stunde.

Frühjahr 2020: Zusammen mit vielen Kollegen baut Heitmann seinen Autoscooter auf dem Schlossplatz auf. Der Stahlboden ist verlegt, die Aufbauten sind hochgezogen. Dann das plötzliche Aus wegen Corona, frustriert packen alle wieder ein und fahren heim. Was damals selbst die Pessimisten nicht glaubten, tritt ein. Es dauert mehr als ein Jahr, bis wieder ein ganz normaler Send über die Bühne gehen kann.

Finanzielle Ebbe bei den Schaustellern

„Den Besuchern geht es ja wie uns, wir haben alle Nachholbedarf“, meint Heitmann. Denn die Pop-up-Kirmes-Veranstaltungen haben zwar etwas in der Phase der leeren Kasse geholfen, mehr aber auch nicht. Nicht alle Schausteller werden die Zeit der finanziellen Ebbe überleben, glaubt er. „Selbst die Coronahilfen sind – wie bei mir – kaum oder gar nicht angekommen“, klagt Heitmann.

Herbst-Send startet am Samstag auf dem Schlossplatz Auf dem Schlossplatz in Münster laufen die letzten Vorbereitungen für den Herbst-Send, der am Samstag (23. Oktober) startet. Foto: hpe Kurz vor Halloween wird es natürlich auch auf dem Send gruselig. Foto: hpe Am Donnerstag wurde an einigen Ständen noch kräftig gewerkelt. Foto: hpe Stadt und Schausteller hatten am Donnerstag zur Pressekonferenz eingeladen und präsentierten die diesjährigen Highlights. Foto: hpe Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie gelten jedoch auch auf dem Send noch ein paar Corona-Regeln. Foto: hpe Auf dem eingezäunten Send-Gelände gilt die 3G-Regel. Foto: hpe Auch die Besucherzahl ist begrenzt – mehr als 9200 Menschen dürfen nicht zeitgleich auf den Schlossplatz. Foto: hpe Anders als bei den Pop-up-Freizeitparks, die es zuletzt gegeben hatte, ist der Eintritt beim Send frei. Foto: hpe

„Wir hoffen jetzt auf zwei sonnige Wochenenden, und dann sind es an allen neun Sendtagen vielleicht 300.000 Besucher“, hofft Johannes Lammers vom Ordnungsamt. Die Stadt ist nun wieder Veranstalter, bei den temporären Mini-Rummelvergnügen waren es die Schausteller selbst.

Highlights und Neuheiten in Münster

Attraktionen gibt es gleich mehrere. Beispielsweise der Propeller „Gladiator“, der die Mitfahrer wie in einer großen Windmühle 60 Meter in die Höhe schleudert und dabei in die Sitze presst. Die Autoscooterbahnen sind mit Spiegelfahrbahnen optimiert worden und erlauben das Driften und Schleudern mit dem Fahrgerät.

Drei Fragen an Marktmeister Thomas Lehmkuhl Foto: Waren die beiden temporären Freizeitparks eine echte Alternative zum Herbst- und Sommersend?

Lehmkuhl: Die beiden temporären Freizeitparks auf dem Schlossplatz waren eine sehr gute Initiative des Schaustellerverbands und boten eine Perspektive für die Schausteller, endlich wieder Geld und damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Also eine richtig gute Sache.



Welche Bedeutung hat dieser Herbstsend denn für Sie?

Lehmkuhl: Es stecken eine Menge Arbeit und viele Akteure dahinter, die Send-Saison vorzubereiten. Ich freue mich sehr darauf, dass es nach sechs Anläufen jetzt endlich wieder losgeht. Trotz 3G-Regeln ist das der erste normale Send seit Herbst 2019. Das ist klasse! Denn die drei geplanten Veranstaltungen 2020 mussten komplett abgesagt werden und auch 2021 konnte bisher kein Send stattfinden.



Worauf freuen Sie sich da am meisten?

Lehmkuhl: Ich freue mich, nach zwei Jahren die Schausteller endlich wiederzusehen – das kann nur gut werden. ...

Ludwig Landwermann-Henschel hat sein 48 Meter hohes Karussell mit verglasten Gondeln aufgestellt, die Kabinen sind für Rollstuhlfahrer geeignet und bieten eine Panoramasicht über Münster. Im Corona-Sommer standen seine drei Riesenrädern an Ausflugseen in Süddeutschland, jetzt freut sich Landwermann-Henschel wieder auf „richtiges Kirmesvergnügen“. Und weil im Gegensatz beispielsweise zum Ruhrgebiet „Münster gut Geld hat“, stimmen am Ende auch die Erlöse.

Send-Areal auf dem Schlossplatz ist eingezäunt

Das gesamte Areal ist eingezäunt, es gibt drei Zugänge: im Bereich Promenade/Gerichtsstraße, weiter am Neutor (Korpsgebäude) und im Bereich Promenade/ Schloss. Es gilt die 3G-Regel, für Schüler sind vor Ort kostenlose Schnelltest möglich. Maximal 9200 Besucher dürfen zeitgleich auf den Platz, die Maske muss nicht getragen werden.

Der Zugang zum Send (23. bis 31. Oktober) ist im Gegensatz zu den Pop-up-Events kostenlos, am 27. Oktober startet die „Studi-Night“ mit Ermäßigungen.