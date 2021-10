Send-Schausteller investiert trotz Krise

Seit Pandemiebeginn haben es die Schausteller schwer. Trotzdem hat ein bekannter münsterischer Schausteller nun eine Millionen-Investition getätigt. Am Samstag (23.10.) feiert sie auf dem Send Premiere.

Seit zwei Jahren fehlen die Umsätze, weil wegen Corona kaum noch Volksfeste in Deutschland stattgefunden haben. Trotz allem, oder vielleicht auch gerade deshalb, hat Schausteller Arno Heitmann jetzt in schweren Zeiten für seine Branche das Risiko gewagt und sich für knapp eine Millionen Euro einen neuen „Disco Jet“ zugelegt. Am Samstag hat sein nagelneues Fahrgeschäft Premiere auf dem Herbstsend.