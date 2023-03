Schiedsleute im Einsatz: Frieden stiften unter Streithähnen

Im münsterischen Rathaus wird am Wochenende wieder einmal – wie in den Jahren vor 1648 – über Frieden verhandelt. Die Bezirksvereinigung der Schiedspersonen Münsterland hat Streitschlichterinnen und Streitschlichter an Schulen eingeladen, um mit den Jugendlichen Strategien zur Befriedung von Konflikten einzuüben und zu diskutieren. Volker Christoph, der Vorsitzende der Bezirksvereinigung und Schiedsmann aus Nottuln, hat zum vierten Mal stattfindenden Streitschlichtertag eingeladen und erzählt im Interview, warum Schiedsleute und Streitschlichter beim Zusammenleben im Alltag so wichtig sind.

