Schiller soll Ratsmandat abgeben

Münster

Das einzig verbliebene Mitglied des alten AfD-Vorstands, Holger Lucius, rückt jetzt auf Platz eins in Münster. Die AfD wählte in der Stadthalle Hiltrup einen neuen Kreisvorstand. Auch über den Streit in der Vergangenheit wurde gesprochen.

Von Klaus Möllers