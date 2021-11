Schlagertaufe der Zwinger-Narren

Mit einer närrischen Schlagertaufe startete die Narrenzunft vom Zwinger (NVZ) am Freitagabend im Paohlbürgerhof in die närrische Zeit. Präsident Dirk Ogriseck präsentierte sein neues Karnevalslied „Am Prinzipalmarkt jedes Jahr“, komponiert vom Schlossgeister-Narrenfreund Werner Fehmer.

Karl-Heinz Vergers, der viele Jahre die Geschicke der Gesellschaft leitete, gefiel mit seinem Song „Rumm Bumm, jetzt geht es los“ und sang anschließend noch bekannte Hits wie „Ja wir sind Westfalen“ und „Lady Karneval“. Als Zugabe stieg Vergers dann noch als „Frauenversteher und Eheberater“ in die Bütt. Das Jugendprinzenpaar Sophia-Marie mit Luca bereicherten die Versammlung ebenso wie die Aaseesternchen der Aaseenarren mit ihrem Showtanz und dem Marschtanz der Nixen.

Drei Lieder trotz krächzender Stimme

Ein Highlight war natürlich der Auftritt des Prinzen am Abend vor seiner Proklamation. Und obwohl Mario Engbers schon ein ziemlich krächzende Stimme hatte, gab er alles und lieferte bei der „singenden Gesellschaft Münsters“ natürlich alle drei Lieder ab. Dafür gab es viel Applaus und den Sessionsorden, der diesmal das Riesenrad mit dem Sendschwert im Mittelpunkt hat.

Die Schlossgeister schickten ihr Solotanzmariechen Celina Höhne ins närrische Rennen und präsentierten den neuen Tanz der „Schlossgarde“. Mit „Was wäre das Leben ohne Spaß“ sang Ogriseck zum Finale ein Lied, was wohl alle im Saal nach der langen Corona-Zwangspause dringend nötig und erhofft hatten.

Ein Höhepunkt in der Session wird für die NVZ die Verleihung des Knabbelordens am 11. Februar 2022 sein. Er geht an die „Freunde Mühlhausens“, die seit drei Jahrzehnten die Partnerschaft mit der Gemeinde in Thüringen pflegen.