Schlechtes Zeugnis für Verkehrsversuch an der Promenade

In der Bezirksvertretung Mitte ging es am Dienstagabend unter anderem noch einmal um den mittlerweile gestoppten Verkehrsversuch am Neubrückentor, wo die Stadt zwischenzeitlich eine Vorfahrtsregelung für die Promenade installiert hatte. Marita Otte (SPD) kritisierte dabei den Ausnahmestatus des Versuchs: „Wir können nur zu einer einheitlichen Regelung für die Promenade kommen. Wie auch immer.“

Kai Meyer vor dem Esche (Grüne) äußerte seine Bewertung in eine Vermutung gekleidet: „Ich glaube nicht, dass wir die Vorfahrt auf der Promenade sobald wieder sehen.“

Diskussion um Fahrradverkehr

Dabei, so Meyer vor dem Esche, sei die Vorfahrt für die eine oder andere Seite aber auch gar nicht so entscheidend: „Entscheidender ist der Verkehrsfluss.“ Genau der sei mit dem Verkehrsversuch aber nicht mehr gegeben gewesen.

Christdemokrat Hans-Christoph Vogelberg machte es noch deutlicher: „Das Gute an dem Verkehrsversuch ist, dass er zumindest noch als schlechtes Beispiel dienen kann.“ Und auch Bezirksbürgermeister Dr. Stephan Nonhoff äußerte Bedenken. Einen solchen „maximalen Aufwand“ könne man sicher nicht wiederholen.

Als jemand, der überwiegend zu Fuß in der Stadt unterwegs sei, wagte er aber eine Prognose, die Kopfnicken in der Runde ernte: „Ich bin mir sicher, dass wir in den kommenden Jahren die Diskussion bekommen werden, wie wir den Fahrradverkehr in der Stadt regeln müssen.“