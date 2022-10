Schlossgeister ehren Spinnen und Fehr

Die Karnevalsgesellschaft Schlossgeister wird in der kommenden Session wieder verdiente Freunde der münsterischen Narretei besonders ehren. Bei einem Treffen am vergangenen Freitagabend bei „Stuhlmacher“ stellte der Vorstand um Präsident Jürgen Felmet die neuen Würdenträger der „tanzenden Gesellschaft“ offiziell vor.

Der langjährige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Münster, Sharon Fehr, wird mit dem Orden „Freud- und Friedensritter“ ausgezeichnet. Die Verleihung findet am 13. Januar im Gräftenhof des Mühlenhof-Freilichtmuseums statt.

Galasitzung am 21. Januar

Mit dem Sonderorden „Das tanzende Schloss“ wird in der kommenden Session die Chefin von Münster-Marketing, Bernadette Spinnen, beglückt. Bei der Galasitzung der Schlossgeister am 21. Januar in der Stadthalle Hiltrup dürfte die Ehrung für Spinnen ein Highlight der Veranstaltung sein. Sowohl Spinnen wie auch Fehr sollten eigentlich schon in der vergangenen Session von den Schlossgeistern geehrt werden. Weil die Session aber wegen Corona kurz nach dem Auftakt abgeblasen wurde, mussten die Ordenskandidaten in die „Warteschleife“. Felmet ist nun froh, alles nachholen zu können: „Endlich können wir unserer liebgewonnenen Tradition wieder folgen.“

Neue Ehrensenatoren werden am 19. November in der Tanzschule Berns der Autohaus-Chef Oliver Hartmann, der als Mitbegründer der Karnevalsgesellschaft Hiltrup viel jeckes Blut in den Adern hat, sowie Vorstandsmitglied Thorsten Röbig.

Zur Ehrengardistin des Tanzsportvereins wird Friseurmeisterin Sonja Thale ernannt.