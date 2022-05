Schnullerbaum-Termine stehen fest

Auf dem sogenannten Flugzeug-Spielplatz am Coerdeplatz an der Promenade ist der Schnullerbaum präpariert. Was das ist? Das sollten Eltern in Münster auf jeden Fall wissen!

Münsters Schnullerbaum am Coerdeplatz ist eine Attraktion für junge Familien: Unzählige Kinder und ihre Eltern statten der mächtigen Roteiche einen Besuch ab, wenn der Abschied vom liebgewonnenen Schnuller bevorsteht – manchmal auch in Begleitung von Freunden und Verwandten.

Die Hubsteigerfahrten in den mit bunten Bändern geschmückten Baum starten in diesem Jahr am 1. Juni. Jeweils im ersten Mittwoch im Monat steht der Hubsteiger am Coerdeplatz ab 14.30 Uhr bis Oktober parat und hebt Kinder und Eltern in die Höhe, damit der überflüssig gewordene Schnuller in der Baumkrone befestigt werden kann. Als nachfolgende Termine sind in diesem Jahr der 6. Juli, 3. August, 7. September und am 5. Oktober geplant.

Idee kommt aus Dänemark

„Dabei zeigt sich der Baum manches Mal als echter Seelentröster“, berichtet Wolfram Goldbeck vom Grünflächenamt. „Das kleine Ritual am Schnullerbaum scheint die Entwöhnung ein bisschen leichter zu machen.“ Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mit dem Schnullerbaum setzte das Grünflächenamt die Anregung einer Münsteranerin um, die die Idee von einer Dänemark-Reise mitgebracht hatte. 2005 schmückten die ersten Schnuller den Baum auf dem Spielplatz am Coerdeplatz.