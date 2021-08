Scholz kommt, Laschet vielleicht

Der Countdown bis zur Bundestagswahl 2021 am 26. September läuft: Viel politische Prominenz kommt in den nächsten Wochen zum Wahlkampf nach Münster – und mindestens ein Kanzlerkandidat.

Mit dem Ende der Sommerferien geht der Bundestagswahlkampf in seine heiße Phase. In den kommenden sechs Wochen macht deshalb die bundes- und landespolitische Prominenz vermehrt in Münster Station. Ob sich die Wählerinnen und Wähler vor Ort indes am Ende ein eigenes Bild der neuen Kanzlerin oder des neuen Kanzlers der Bundesrepublik verschaffen können, ist unklar. Bislang hat aus dem Spitzentrio der Kandidaten der großen Parteien nur SPD-Bewerber Olaf Scholz einen festen Termin in Münster.