Schon 55.000 amüsierten sich in Münsters Pop-Up-Freizeitpark

Die Hälfte ist rum und die Schausteller sind „den Umständen entsprechend zufrieden“, so ihr Sprecher Arno Heitmann am Sonntag in einer ersten Bilanz zum sommerlichen Pop-Up Freizeitvergnügen auf dem Schlossplatz. „Kein Unwetter, keine Gluthitze, aber schon 55 000 Besucher. Das ist hier für alle gut“, so der zweite Vorsitzende des Schaustellerverbandes.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert