Münsteranerin im Finale von „Miss 50plus Germany“

In ihrem Leben überschlagen sich gerade die Ereignisse: Vor zwei Jahren ist sie nach Münster gezogen, letztes Jahr hat sie ihr Abitur gemacht, aktuell studiert sie im zweiten Semester Betriebswirtschaftslehre und steht jetzt auch noch im Finale eines Schönheitswettbewerbes. Was sich anhört wie der Werdegang einer 20-Jährigen, gehört in Wahrheit zur Vita von Aysun Aydemir, die im Mai ihren 50. Geburtstag feierte.

