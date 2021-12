Unbekannte Täter schmeißen Steine durch Fenster und Türen

Unbekannte haben in Kinderhaus an mehreren Tagen hintereinander Steine durch Fensterscheiben und Türen geschmissen. Betroffen war unter anderem eine 84-Jährige. Doch auch ihre Nachbarn berichten über ähnliche Vorkommnisse.

Schreck an der Von-Humboldt-Straße

Kirschen oder Pflaumen aus Nachbarsgarten zu klauen gilt auch heute noch eher als Kavaliersdelikt. Doch was jetzt an der Von-Humboldt-Straße in Kinderhaus geschehen ist, ist alles andere als ein dummer Jungenstreich.