Schreckgespenst Schließungen: "Wann soll das aufhören?"

Auch in Münster schnellen die Corona-Zahlen weiter nach oben. Auch deshalb begrüßt Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer die beschlossene 2G-Regel. In Richtung von RKI-Chef Lothar Wieler wird in Münster jedoch Kritik laut.

Wie in ganz Deutschland steigen auch in Münster die Corona-Zahlen in neue Höhen. 103 Neuinfektionen meldete die Stadt am Donnerstag. Damit galten 732 Münsteraner und Münsteranerinnen als infiziert – so viele wie noch nie in der Pandemie.