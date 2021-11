Schriftgelehrte des Judentums

Prof. Lutz Doering ist Leiter des „Institutum Judaicum Delitzschianum“ an der Universität mit dessen Bibliothek in den Räumen einer ehemaligen Kapelle des Galenschen Stadthofes.

2021 ist das Jahr des jüdischen Lebens in Deutschlands – und an der Wilmergasse 1 in Münster wird dafür gesorgt, dass Judentum und jüdische Religionspraxis wissenschaftlich erforscht werden. „Institutum Judaicum Delitzschianum“ lautet der etwas zungenbrecherische Name des Instituts, das Teil der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster ist.