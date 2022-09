Schützenhofbunker ist jetzt ein Wohnhaus

Vor zwei Jahren haben die Umbauarbeiten begonnen – aus dem Schützenhofbunker sollte ein Wohnhaus werden. Nun stehen die Arbeiten vor dem Abschluss. Wir haben einen ersten Blick in das Gebäude geworfen.

Eine Gedenktafel erinnert an den schwärzesten Tag in der Geschichte des Schützenhofbunkers im Südviertel. Am 18. November 1944 durchschlug eine Fliegerbombe die – wie sich später herausstellte – zu dünne Decke und explodierte. 68 Menschen, die hier eigentlich Schutz suchten, kamen ums Leben.